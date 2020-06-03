Роскачество предупредило об опасности токсинов в овощах и фруктах

Москва, 3 июня. Эксперты Роскачества предупредили о содержании токсинов в овощах и фруктах, количество которых зависит от спелости. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Как уточнили в ведомстве, даже безобидные овощи и фрукты содержат долю органических ядов, которые могут попасть в организм. Эксперты подчеркнули, что токсины нужны растениям для того, чтобы их плоды успели созреть и их не ели насекомые или другие паразиты.

«Количество ядов зависит от зрелости, способов обработки, объемов потребления продукта и части растительного продукта», — подчеркнули в ведомстве.

К примеру специалисты привели картофель с зелеными «бочками», где содержится растительный гликоалкалоид — солонин, вызывающий головную боль и расстройство желудка.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать качественные и полезные овощи и фрукты. По словам специалистов, овощи и фрукты надо приобретать только в специально установленных местах и у продавцов, которые соблюдают правила личной гигиены. Отмечается, что при желании покупатель может попросить документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов.

В ведомстве напомнили, что при покупке ягод и фруктов надо обращать тщательное внимание на цвет, вид и запах. Плоды с попорченной кожурой и темными пятнами лучше не брать.

Роспотребнадзор напоминает, что перед употреблением овощи и фрукты надо обязательно мыть. Согласно советам ведомства, овощи необходимо немного подержать в теплой воде, после этого очистить щеткой и промыть.