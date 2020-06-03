Пропавшего шестилетнего мальчика в Красноярске нашли мертвым

Красноярск, 3 июня. Тело шестилетнего мальчика нашли на острове Татышев на реке Енисей в Красноярске, сообщили волонтеры-поисковики в соцсетях.

Инцидент произошел вечером 2 июня, когда мальчик вышел из дома поиграть с друзьями. Когда ребята разошлись по домам, мать мальчика вышла на детскую площадку и не увидела там сына.

Она позвонила в полицию, сообщив о пропаже ребенка. К поискам подключились волонтеры. Добровольцы прочесывали берег Енисея всю ночь.

Утром тело мальчика заметил мужчина, который приехал на рыбалку. Погибший находился в воде. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти ребенка.

Ранее аналогичный случай произошел в Крыму, где шестилетняя девочка погибла в Северо-Крымском канале. Полиция задержала подозреваемого в ее убийстве.