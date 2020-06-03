Названы опасные мобильные приложения для Android

Москва, 3 июня. Эксперты предупредили об опасности двух мобильных приложений из Google Play Store, предназначенных для устройств на операционной системе Android. В них обнаружили «относительно свежий вредонос Joker».

Шпионский модуль, как оказалось, есть в приложениях Botmatic Messages и Speed Message-Beautiful and cute. Названные специалистами программы ориентированы на детей и подростков, с их помощью можно обмениваться текстовыми сообщениями.

Первое из указанных приложений уже установили более десяти тысяч раз, а второе — около тысячи раз.

«Joker впервые выявлен осенью прошлого года и используется злоумышленниками для кражи контактов и подписки на платные сервисы», — объяснили эксперты.

Представители Google уже не раз заверяли, что следят за Play Store и стараются регулярно удалять опасные приложения. Но шпионскому модулю Joker пока удается обходить защиту.

Как напомнил ранее генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, ненужные пользователю приложения лучше удалить со смартфона. Так можно не только освободить память для более важных вещей, но и увеличить производительность и время работы гаджета без подзарядки. Эксперты объяснили, что любое приложение рано или поздно подключается к Сети, отправляет отчеты и запрашивает обновления.