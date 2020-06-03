Иосиф Пригожин рассказал, на что готов потратить полученные от государства деньги

Москва, 3 июня. Российский продюсер Иосиф Пригожин не просил у государства материальной помощи, однако если ее все-таки перечислят, готов направить средства в один из фондов помощи детям или музыкантам. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канале «Кухонный разговор».

«Назовите мне фонд детский, или музыканта какого-нибудь, я обещаю, передам эти деньги из рук в руки. Ни копейки денег себе не возьму», — сказал он.

Кроме того, Пригожин опроверг появившиеся в средствах массовой информации заявления о том, что он обращался налоговую с просьбой выделить ему деньги. Пригожин назвал недостоверными слухи о предоставлении ему материальной помощи в виде коробок «Доширака».

Ранее Пригожин заявил, что обратившиеся к государству за помощью артисты поступили правильно. Он пояснил, что все артисты, как и он сам, платят налоги. Именно поэтому они имеют право получить поддержку.

По мнению супруга певицы Валерии, у него есть моральное право попросить помощь. Он добавил, что никаких преференций со стороны государства у артистов нет. А на телевидении действуют жесткие законы.

Ситуация с коронавирусом, когда весь российский шоубизнес пострадал от отмены концертов, показала необходимость создания «экстренного фонда», считает продюсер. Артисты могли бы получать деньги из этого фонда, сформированного до кризиса.

Пригожин искренне удивился, почему поклонники считают деньги артистов. Обсуждать чужие доходы, как минимум, некрасиво, уверен он. Россияне говорят, мол, Пригожин богатый, «у него денег куры не клюют». Продюсер назвал эти разговоры «цирком-шапито».