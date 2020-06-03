Совет Европы набирает консультантов в сфере «демократического управления» на Украине

Брюссель, 3 июня. Совет Европы объявил набор специалистов для проведения консультаций по вопросам «демократического управления» на Украине. Об этом говорится в тендерной документации.

Известно, что эксперты будут работать по двум направлениям. Первое касается непосредственно самих консультаций относительно реформы по децентрализации власти на Украине. Кроме того, оно предусматривает другие юридические и политические вопросы в области госуправления.

Второе направление предполагает проведение работы по наращиванию потенциала госорганов в области «демократического управления».

«Общая сумма затрат в рамках настоящего тендера не должна превышать 450 тысяч евро для всего периода действия рамочного договора (до 31 декабря 2022 года. — Прим. ФАН)», — передает RT.

Заявку на участие в конкурсе могут подать желающие со степенью магистра по направлением «Юриспруденция», «Государственное управление», «Политология» и «Социология». Причем от специалистов требуется свободное владение украинским языком и опыт работы. В рамках предложенных Советом Европы тем они будут готовить презентации и доклады, проводить опросы, участвовать в конференциях и семинарах.

В описании тендера подчеркивается, что Совет Европы более десяти лет помогает Украине. А его проекты направлены на «поддержание процесса децентрализации власти и создание устойчивой системы местного самоуправления».

Напомним, что Украина долгие годы стремится в Евросоюз, но безуспешно. После 2014 года, когда в стране произошел государственный переворот, европейская интеграция стала одной из приоритетных целей Киева. В прошлом году в конституцию Украины были внесены изменения, закрепившие курс страны на членство в Евросоюзе.

Теперь Киев пытается добиться обновления торговой части соглашения об ассоциации с Европейским союзом.