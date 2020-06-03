МИД Украины отреагировал на желание Трампа пригласить Россию на встречу G7

Киев, 3 июня. Если Россия получит приглашение на саммит G7 («Большая семерка») даже в качестве гостя, то для Москвы это станет подтверждением верности ее политики, заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

Напомним, что президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным сообщил о желании пригласить на грядущий саммит G7 лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.

Представитель украинского МИД говорит, что планы президента США «упростят задачу дипломатии РФ в ее попытках добиться восстановления статуса полноправного участника Группы и ослабления международной санкционной политики».

«Киев рассчитывает, что на саммите G7 в США будет подтверждена солидарность с Украиной в защите ее суверенитета и территориальной целостности», — говорит Екатерина Зеленко.

Формат G8 («Большая восьмерка») существовал с 1998 по 2014 год. После воссоединения Крыма с Россией участники клуба воздержались от посещения очередного саммита в Сочи и собрались в Брюсселе, тем самым сформировав формат G7 без РФ. Западные страны обвинили Москву якобы во вмешательство в дела Украины и ввели санкции. Тем не менее в последнее время в Европе все чаще звучат мнения о необходимости снятия санкций с РФ.

Ранее немецкий политолог Александр Рар отмечал, что Германия не намерена официально поддерживать Украину, так как стремится к нормализации отношений с Россией. Он сказал, что внутри Германии существует раскол в отношении Украины. По словам Рара, тема Украины отошла для Запада на второй план из-за пандемии коронавируса.