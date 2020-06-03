Facebook заблокировала ультраправых на фоне протестов в США

Москва, 3 июня. Американская компания Facebook заблокировала во вторник в одноименной социальной сети страницы и аккаунты, связанные с «группой, пропагандирующей ненависть», на фоне протестов.

Протестные акции начались в Соединенных Штатах Америки после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Как передает CNN, владельцы заблокированных учетных записей обсуждали возможность проноса на демонстрации оружия. В компании добавили, что выявленные нарушители были участниками сообщества под названием American Guard.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 1 июня Вашингтон был «самым безопасным местом на земле».

Напомним, что в тот день в результате беспорядков был сожжен один полицейский автомобиль, пострадали двое полицейских, за нарушение общественного порядка были задержаны около 300 демонстрантов.

Пост Трампа появился после многочисленных обвинений в его адрес в том, что накануне он якобы лично отдал приказ разогнать «мирных демонстрантов». Члены Демократической партии в Сенате даже собирались принять резолюцию, которая бы осуждала действия главы государства, однако однопартийцы Трампа из Республиканской партии заблокировали документ.

1 июня после двух ночей беспорядков в Вашингтоне были ужесточены меры безопасности. Стражи правопорядка разогнали демонстрантов недалеко от Белого дома, а президент Дональд Трамп вышел за пределы ограды президентской резиденции и посетил церковь, которую намеревались сжечь протестующие. Трамп отметил, что уважает мирные протесты, но будет подавлять беспорядки.