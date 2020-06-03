11 человек погибли за время протестов в США. События дня. ФАН-ТВ

Мантуров назвал козыри России Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров назвал четыре конкурентных преимущества России. В интервью РИА Новости глава Минпромторга заявил, сила духа россиян заключается в готовности быстро и эффективно реагировать на проблемы. С решением самых сложных задач нашей стране помогает солидный научный потенциал. Третье преимущество — огромный запас полезных ископаемых и ресурсов. И четвертый козырь, утверждает министр, заключается в человеческом потенциале. Это специалисты, живущие и работающие в России, а также те, кто возвращается в страну из-за рубежа.

В США во время протестов погибло 11 человек Президент США Дональд Трамп заявил, что 1 июня Вашингтон был «самым безопасным местом на земле». Об этом он написал у себя в Twitter. Напомним, в результате беспорядков в городе сожжен один полицейский автомобиль, пострадали двое служителей закона, за нарушение общественного порядка задержаны около 300 демонстрантов. 1 июня после двух ночей беспорядков в Вашингтоне были ужесточены меры безопасности введен комендантский час. Полицейские разогнали демонстрантов недалеко от Белого дома. Трамп отметил, что уважает мирные протесты, но будет подавлять беспорядки. Отметим, всего во время волнений в США погибли не менее 11 человек, сотни пострадали.

ФСБ задержали украинского военного Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым опубликовало видео задержания украинского военного Евгения Добринского, который незаконно в состоянии опьянения пересек государственную границу. В ходе личного досмотра при нем было обнаружено и отправлено на экспертизу вещество растительного происхождения, предположительно, наркотики. Нарушитель пояснил, что служит в Десантно-штурмовых войсках Украины. По его словам, он выпивал с местными жителями, после чего решил совершить прогулку на территорию России.