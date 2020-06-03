Вышедший из комы москвич был шокирован ограничениями из-за коронавируса

Москва, 3 июня. Москвич, проведший в коме 2 месяца, был шокирован ограничительными мерами, введенными на фоне пандемии коронавируса.

Отмечается, что житель Москвы 6 марта впал в кому после тяжелой операции. На тот момент было известно всего лишь о 6 случаях заражения коронавирусом в России.

Спустя 5 недель мужчина пришел в себя и открыл глаза. По словам его жены, в это время он был еще слаб, поэтому о масштабах распространения коронавируса ему говорить не стали. Однако в один момент мужчина самостоятельно обратился к нейрохирургу с просьбой рассказать о том, что сейчас происходит в мире. Доктор поведал ему о ситуации с коронавирусом, а также рассказал об ограничительных мерах в Москве. Вышедший из комы москвич был шокирован услышанным.

«Я ему потихоньку рассказываю о том, что происходит: что люди начали выходить гулять, что раньше можно было выйти только в магазин. Ну, конечно, это огромные глаза и шок: разве так бывает? Если бы нам раньше сказали, что будет все закрыто и мы будем ходить гулять в масках и перчатках по расписанию, мы бы посмеялись», — рассказывает жена вышедшего из комы москвича.

Она говорит, что благодаря тому, что остановился рост заболеваемости, у него уже не возникает ужаса или паники.

Ранее журналист издания The Independent Джек Соммерс принял участие в испытании вакцины от коронавируса. Он рассказал, что стало для него самым тяжелым побочным эффектом. По его словам, худшим побочным эффектом стала паранойя. Других негативных эффектов у него не наблюдалось. За участие в испытании ему перечислили 235 фунтов (около 20 тыс. рублей).