Названы простые способы увеличить время работы смартфона без подзарядки

Москва, 3 июня. Пользователям смартфонов раскрыли простые способы увеличить производительность и время работы смартфона без подзарядки. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

По его словам, юзерам нужно удалить все приложения, которыми они не пользуются. Как пишет агентство «Прайм», эксперт уточнил, что любая скаченная программа рано или поздно выходит в интернет. Она отправляет различные отчеты и запрашивает обновления.

Он подчеркнул, что после их удаления смартфон будет экономить до 10% времени без подзарядки. Кроме того, следует ограничить работу нужных приложений в фоновом режиме.

Напомним, не стоит оставлять мобильный телефон на зарядке на всю ночь, поскольку это может негативно отразиться на его работе. Если такая необходимость все же есть, гаджет стоит перевести в режим «полета». Об этом сообщил руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Коган напомнил, что производители рекомендуют не доводить телефон до полной разрядки, сохраняя заряд не ниже 20–30%. Чтобы продлить срок эксплуатации гаджета, также не стоит доводить телефон до полной зарядки, поскольку это является причиной быстрого износа аккумулятора.

Аккумулятор прослужит в два раза дольше, если поддерживать заряд мобильного телефона в диапазоне 30–80%. Следить за этим помогут специальные утилиты, которые автоматически останавливают заряд на указанном пользователем значении.

Эксперт подчеркивает, что по этой причине не стоит оставлять телефон заряжаться на ночь. Лучше заряжать телефон перед сном либо сразу же после пробуждения и ставить себе специальные напоминания.