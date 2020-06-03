Дочь Успенской разразилась критикой в адрес матери и недоброжелателей

Москва, 3 июня. Дочь Любови Успенской Татьяна резко высказалась в адрес недоброжелателей, а также прокомментировала отношения с матерью. Девушка считает, что мать предала ее, поэтому в будущем они никогда не смогут помириться.

Конфликт между Любовью Успенская и ее дочерью Татьяной продолжается уже несколько месяцев. Девушка обвиняет звездную мать в своих проблемах со здоровьем, но королева шансона убеждена, что дочь специально настраивают против нее.

Татьяну постоянно критикуют недоброжелатели в социальных сетях. Она решила поставить на место хейтеров. Она заявила, что они прячутся за фейковыми аккаунтами, потому что бояться показать лицо.

«Если вы такие правильные, почему у нас общество деградирует? Почему вы не учите других, а пристали к больному человеку? Люди, у которых все идеально, не будут лезть в чужую жизнь. Жертвы теперь разговаривают с садистами, и это самый справедливый народный суд, которого вы все боитесь», — заявила дочь Успенской.

Также Татьяна критически высказалась о шоу-бизнесе и своей матери. Она отмечает, что в погоне за деньгами и славой знаменитости готовы предать даже собственных детей.

«Ты соучастница преступления, мама. Ты одна из вершин. Ты же королева, ты нажилась на деградации», — говорит девушка.

Татьяна на данный момент живет в США вместе с отцом, и возвращаться к матери она не намерена.

Недавно Любовь Успенская провела выходные со своим молодым возлюбленным — грузинским певцом Леваном Кбилашвили. Она написала в Instagram, что провела выходные в прекрасной компании, а ее рабочая неделя началась в замечательном настроении. Однако ее подписчики не разделили счастья Успенской и назвали ее «вешалкой на молодых» и призвали быть скромнее.