Специалист сравнила эффективность российских и зарубежных тест-систем на коронавирус

Москва, 3 июня. Тест-системы на определение коронавируса и наличие антител российского и иностранного производства эффективны и совершенно сопоставимы, говорит заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.

Она отмечает, что в ее клинике врачи использовали российские и иностранные тест-системы, чтобы определить насколько у них велика погрешность, а также проанализировать, насколько они эффективны.

«И те, и другие тест-системы показали себя довольно эффективными, соответственно, можно сказать, что они совершенно сопоставимы», — заявила Трифонова.

По словам специалиста, на данный момент в ее больнице используются тесты отечественного производства.

Ранее стало известно, что российские исследователи открыли новый метод обнаружения коронавируса в организме человека. Ученые обнаружили, что следы коронавируса в образцах мокроты и прочих выделений можно находить при помощи масс-спектрометров. Способы выявления заболевания базируются на нескольких принципах: обнаружение ДНК вируса и выявление в крови пациента антител.

До этого сообщалось, что ульяновская компания «ТестГен» запустила массовое производство нового сверхточного теста на коронавирус. Точность нового теста составляет более 96%. Причем система способна показать наличие или отсутствие РНК SARS-CoV-2 на самых ранних стадиях.