Друзья Светланы Моргуновой рассказали о ее состоянии после смерти сына

Москва, 3 июня. Известный диктор Светлана Моргунова тяжело переживает смерть единственного сына Максима. 52-летний мужчина умер от COVID-19 в середине мая. Родные не отходят от советской звезды, которая держится буквально из последних сил. По словам ее подруги Нелли Кобзон, Моргунова испытывает много боли.

Максим Моргунов был сотрудником музея Коломенское, болезнь он подхватил на работе. Почувствовав признаки заболевания, он обратился к врачам, которые установили, что у него поражено 28% легких. При этом они посчитали, что лечиться мужчине можно на дому. Сын 80-летней Светланы Моргунов ответственно следовал всем предписаниям, однако вскоре его самочувствие резко ухудшилось и 19 мая его не стало.

Во время похорон Светлана Михайловна с трудом держалась на ногах от горя — во время церемонии прощания ей стало плохо. У нее были близкие отношения с сыном. После смерти Максима она признавалась друзьям, что не хочет больше жить.

«Я звонила ей несколько дней назад, это очень страшно, столько боли. То, что со Светой произошло — самое ужасное, что может с человеком случиться. Она осталась одна, без единственного кормильца, самого близкого друга», — говорит Нелли Кобзон.

По ее словам, ее друзья готовы ей помогать, в том числе финансово. Сейчас рядом с Моргуновой находятся ее родственники — двоюродная сестра, вдова Максима и ее внучки.

«Лучше Светлане Михайловне вряд ли станет. Она кушает, спит, очень постарела… Очень тяжело морально, непоправимое горе. Но главное, что не одна», — рассказывает подруга семьи Лариса Куликова.

Ранее Светлана Моргунова раскрыла подробности дня, когда потеряла единственного сына. Она рассказала, что говорила с Максимом всего за несколько часов до смерти. По ее словам, он заразился инфекцией от своего руководителя Игоря, когда они ехали на одной машине. Диктор отметила, что сын не занимался самолечением, как сообщали многие СМИ. Максим боролся с болезнью в течение 10 дней, выполняя все рекомендации врачей.