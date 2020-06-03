Доктор Комаровский предрек вспышку туберкулеза после пандемии коронавируса

Москва, 3 июня. Известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский предрек вспышку заболеваемости туберкулезом после пандемии коронавируса.

По словам Комаровского, коронавирус существенно повлияет на число больных туберкулезом — «из-за беспризорности фтизиатрической службы» болезнь может получить значительное распространение. В ролике, опубликованном на Youtube, врач напомнил, что по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от туберкулеза умирают около 1,3 миллиона человек. Изменение приоритетов здравоохранения, когда силы медицины брошены на другое направление, может привести к росту смертей, считает педиатр.

Его собеседница, фтизиатр и эпидемиолог Мария Долинская считает, что сложившаяся из-за пандемии ситуация создает риск того, что все успехи, достигнутые человечеством в борьбе с туберкулезом, могут быть сведены к нулю. По ее прогнозам, к десяти миллионам случаев туберкулеза, которые каждый год фиксируются по всему миру, могут добавиться еще шесть миллионов.

Ранее Комаровский высказал мнение, что продление жестких карантинных мер на фоне пандемии COVID-19 может привести к негативным последствиям. Он считает, что чем дольше продлится карантин, тем больше времени потребуется на выработку так называемого популяционного иммунитета, когда распространение вируса останавливается естественным способом. Педиатр обратил внимание также на то, что из-за коронавируса во многих странах перестали делать плановые операции и перенесли на более поздний срок вакцинацию детей, нарушая календарь прививок.