Составлен рейтинг регионов РФ с самой низкой безработицей

Москва, 3 июня. В Санкт-Петербурге в I квартале текущего года был зарегистрирован самый низкий уровень безработицы. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В период с января по март 2020 года уровень безработицы в Петербурге составил 1,5%. На втором месте оказалась Москва — 1,6%. «Бронза» за низкий уровень безработицы досталась Ямало-Ненецкому АО (1,8%). В топ-5 рейтинга также вошли Ханты-Мансийский АО (2,5%) и Московская область (2,6%).

Высокий уровень безработицы зафиксирован на юге РФ: Ингушетия (26,6%), Северная Осетия (14,1%), Дагестан (13,9%).

Средний уровень безработицы по стране в первом квартале текущего года составил 4,6%. Это ниже прошлогоднего показателя, который составил 4,8%.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов объясняет высокий уровень безработицы на Кавказе демографической ситуацией. В этих регионах высокий процент молодого населения.

«Чем больше молодежи в регионе, тем больше и проблема с трудоустройством именно для этой категории», — объясняет специалист.

Ранее Министерство здравоохранения РФ сообщало, что число умерших в стране из расчета на 1 тыс. населения снизилось за январь-март 2020 года на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, в абсолютных числах количество умерших сократилось на 12 866 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.