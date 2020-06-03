Найден способ быстро разносить тесную обувь

Москва, 3 июня. Разносить новую обувь можно всего лишь за одну ночь, не прилагая практически никаких усилий. Соответствующим лайфхаком, который избавит от дискомфорта при ношении новой обуви, поделился Пятый канал.

Отмечается, что для того, чтобы быстро разносить обувь не надо топтаться в ней всю ночь. Достаточно лишь поместить башмаки в холодильник и подождать.

Для этого потребуется пара ботинок и два прочных полиэтиленовых пакета. Пакеты необходимо поместить внутрь обуви и расправить. После этого туда нужно аккуратно налить воду и поставить обувь в морозильную камеру.

Вода в пакетах начнет быстро замерзать и увеличиваться в объеме. Новообразовавшийся лед растянет ботинки и уже наутро можно будет забыть о дискомфорте при ходьбе. Этот лайфхак работает не только для толстокожих ботинок, но и для изящных туфелек.

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