Бородина решила обратиться за пособием на ребенка

Москва, 3 июня. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина решила обратиться за получением пособия на ребенка в 10 тысяч рублей.

Напомним, с 1 июня россияне начали получать разовые пособия на детей в возрасте от трех до шестнадцати лет, которое выдается всем оформившим соответствующее заявление вне зависимости от социального положения. Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей, средства выплачиваются однократно.

Российские звезды шоу-бизнеса также решили не отказываться от государственной поддержки. Бородина заявила, что оформит заявление в самое ближайшее время — об этом она сообщила в своем Instagram после того как поклонники завалили ее вопросами — получила ли она разовую выплату.

«Чего тут скрывать, прямой надобности в поддержке нет, я работаю на ТВ, у меня есть реклама в инстаграме. Есть те, кому это нужнее. Но мне сегодня трое знакомых прислали, что получили, кто 10, а кто 20 тысяч. Тема сработала, как понимаю, достаточно просто. Решила так, что на этой неделе подам сама заявление на госуслугах на выплату», — сообщила телеведущая.

Она подчеркнула, что полученные деньги планирует направить тем, кто в этом нуждается. Получателей помощи Бородина выберет сама по известным ей принципам. Подписчики горячо поддержали идею звезды.

«Хорошая идея. Пусть примет Всевышний милостыню каждого», — отметила dr_asiyat_halikova.

«Побольше бы таких людей», — добавила aniafloret.

«Самое главное не ошибиться, а то много «нуждающихся», — посоветовала lenchik_086.

Напомним, с предложением назначить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до шестнадцати лет ранее выступил президент России Владимир Путин. Это стало одно из мер государственной поддержки россиян в период пандемии коронавируса.