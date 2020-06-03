Аналитики сообщили о снижении трат россиян на услуги ЖКХ

Москва, 3 июня. Средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг в апреле в РФ в годовом выражении снизился на 14%, при этом выросли траты на газ и электроэнергию, подсчитали аналитики «ФК Открытие».

Согласно полученным данным, в апреле самое большое снижение показали траты жителей РФ на тепловодоснабжение — они снизились более чем на треть (34%), а чек за квартплату сократился на 14%. При этом траты россиян на газ выросли на 10%, а рост трат на электроэнергию был незначительным — всего 1%.

По сравнению с мартом также произошло снижение расходов россиян на ЖКХ — чек снизился на 10%. Сокращение трат наблюдалось по всем категориям: на тепловодоснабжение россияне стали тратить на 19% меньше средств, расходы на газ сократились на 11%, на электроэнергию — на 5%, на квартплату — на 4%.

Эксперты считают, что уменьшение расходов на ЖКХ в апреле этого года по отношению к 2019 году вероятнее всего связано с экономией граждан в условиях пандемии, в том числе за счет установления счетчиков. При этом увеличение чека за электроэнергию и газ специалисты связывают с ростом тарифов.

В мае сообщалось, что депутаты Госдумы разработали поправки к закону «О ветеранах», чтобы устранить противоречия в правоприменении жилищного законодательства в отношении ветеранов боевых действий.

Напомним, что согласно законодательству ветераны имеют право на компенсацию части расходов на оплату коммунальных услуг. Тем не менее, управляющие компании стали по-своему толковать эти изменения.