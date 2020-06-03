Косачев считает, что у идеи Трампа вернуть Россию в G7 больше минусов, чем плюсов

Москва, 3 июня. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что у инициативы президента США Дональда Трампа пригласить на саммит G7 президентов России, Австралии, Индии и Южной Кореи намного больше минусов, чем плюсов.

При этом сенатор отмечает, что Москва всегда настроена на диалог, поэтому не следует сразу отвергать возможность участия в саммите.

«Москве не пристало сразу хлопать дверьми, она, как известно, приветствует общение в виде диалога. Но пока у этой ситуации 90% минусов при каких-то 10% неочевидных плюсов», — говорит Косачев.

По мнению парламентария, идея Трампа заключается не в возвращении к формату G8 с участием РФ, а в том, чтобы «пригласить дополнительных участников на второстепенных, наблюдательных ролях».

«Семерка» будет принимать решения, а все остальные будут этот процесс как-то сертифицировать. Мне это представляется крайне сомнительной перспективой, которая России вряд ли нужна безотносительно того, кто еще приглашен в формате G7+», — отмечает сенатор.

Напомним, что на прошлой неделе Дональд Трамп заявил о намерении перенести встречу G7 с июня на сентябрь, а также выступил с инициативой пригласить на саммит РФ, Южную Корею, Австралию и Индию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что Москва намерена получить больше информации о предстоящем саммите, так как остается много неясностей. По его словам, российские дипломаты продолжат общение с американскими коллегами, чтобы получить детальную информацию.

Представитель МИД Франции недавно заявлял, что решение об участии России в проведении саммита G7 должно приниматься всеми членами этого формата в соответствии с реализацией Минских договоренностей.

В начале года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что развитие G20 демонстрирует, что формат G7 уже не играет прежней роли.