Терапевт объяснила, как справиться с метеозависимостью

Москва, 3 июня. Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, как пережить капризы погоды метеозависимым людям.

Начало лета в Центральной России пока не радует хорошей погодой. Сильные дожди, порывистый ветер, перепады температуры и атмосферного давления добавляют проблем тем, чье самочувствие зависит от метеоусловий. По словам Алексеевой, первым шагом для метеозависимых людей в любом случае должна стать консультация со специалистом.

«Особенность болей при метеочувствительности в том, что они практически неотличимы от боли при хронических заболеваниях. Необходимо пройти обследование у врача, ведь дискомфорт может быть вызван не только переменчивой погодой, но и заболеваниями позвоночника, другими проблемами», — цитирует терапевта «Вечерняя Москва».

Алексеева подчеркнула, что метеозависимость может развиться практически в любом возрасте. Исключение составляют дети. А наиболее тяжело приходится пожилым людям.

«Предполагается, что метеочувствительность может зависеть от психоэмоционального типа пациента, его конституциональных особенностей и основных заболеваний, таких как сахарный диабет, гипертония, наследственность», — рассказала специалист.

По ее словам, лечение в данном случае может быть только симптоматическим. Лучшим средством будет остаться дома, причем чтение газет и просмотр телепрограмм лучше ограничить.

«Если чувствуем спазмы головы — принимаем спазмолитики, болят суставы — применяем привычное лечение. Хороший принцип: не выходить из дома и лишний раз не рисковать здоровьем», — добавила Алексеева.

Терапевт подчеркнула, что страдающим метеозависимостью в дни капризной погоды лучше не перегружать нервную систему и избегать любых волнений.