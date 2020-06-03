Пользователи жалуются, что новое обновление iOS «сломало» iPhone и iPad

Москва, 3 июня. Владельцы iPhone и iPad сообщают о сбоях в работе устройств после установки актуальных обновлений, передает портал ZDNet.

Многие обладатели техники от Apple обратили внимание на серьезное сокращение сроков работы аккумулятора.

«Жалуются даже пользователи iPhone 11 Pro Max, у которого довольно большая емкость батареи», — сказано в публикации.

По словам некоторых владельцев, их девайсы стали сильнее нагреваться.

Отмечается, что у кого-то смартфоны «сломались» после обновления iOS до версии 13.5. Как отмечают пользователи, устройства стали постоянно перезагружаться. Со схожей проблемой столкнулись и владельцы iPad и iPad Pro после апгрейда системы до версии 13.4.1. Девайсы застряли в бесконечном цикле перезагрузки, и единственным выходом из ситуации является перезагрузка системы.

Однако на этом череда проблем не заканчивается. Владельцы также жалуются на извещения о проблемах с загрузкой и обновлением приложений из App Store и некорректное воспроизведение видеозаписей в формате MP4.

Напомним, что Apple в конце мая выпустила обновленную версию операционной системы iOS 13.5 для того, чтобы облегчить жизнь пользователей в период пандемии коронавируса. Для этого смартфоны известной компании обзавелись несколькими новыми функциями. Apple усовершенствовала видеочат FaceTime для нескольких собеседников, а также улучшила технологию Face ID.