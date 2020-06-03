Лоза ответил назвавшему его «аппендицитом» Киркорову

Москва, 3 июня. Российский музыкант Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «никому не нужным аппендицитом».

Киркоров на канале СТС спародировал программу Елены Малышевой «Жить здорово!». Поп-король российской эстрады высмеял певца Леонида Агутина с его онлайн-концертом, предложил Николаю Баскову «исполнить роль ануса» и назвал Юрия Лозу «никому не нужным аппендицитом».

В интервью «Вечерней Москве» Лоза дал оценку увиденному и заявил, что Киркоров «просто придуривается».

«Киркоров не может написать песню или книгу, как это делаю я. Он не умеет ни на чем играть, не может что-то создать. Он просто придуривается, чтобы популяризовать себя. Иногда это выходит, иногда нет», — сказал музыкант.

Лоза напомнил, что аппендицит — это болезнь, а не название органа. Он подчеркнул, что аппендикс — важная часть иммунной системы человека, отвечающая за восстановление микрофлоры. По словам Лозы, раньше медики пытались удалять детям аппендикс «на всякий случай», чтобы предотвратить его случайное воспаление, но это приводило к тому, что организм человека становился более уязвимым.

«Природа просто так ничего не создает. Если бы Филипп читал книжки, он бы об этом знал. Но, к сожалению, ему некогда, он занимается пиаром. Я бы ему просто посоветовал расширить свои знания. Неправильно быть в таком возрасте глупым», — заявил артист.

Музыкант сказал, что раньше была пословица: «Было у старика со старухой три сына. Двое умных, а младший футболист». Теперь, по его словам, в ряде случаев «футболиста» можно заменить на «эстрадного исполнителя». Лоза еще раз посоветовал Киркорову расширять кругозор, чтобы избежать попадания в нелепые ситуации.

Ранее «Известия» сообщили, что Лоза раскритиковал современных артистов за плагиат и безвкусицу.