Врач объяснил, когда ношение медицинских масок не имеет смысла

Тель-Авив, 3 июня. Ношение медицинских масок не вредит здоровью, однако не имеет смысла, если человек находится на открытом воздухе и рядом нет других людей, заявил глава отделения израильской больницы Хадасса Эйн Керем профессор Давид Лурье.

«Мы знаем, что маски предотвращают распространение инфекции... Но это актуально, когда есть близкий контакт — в закрытых помещениях, классах, лифтах, при работе с больными. Когда человек просто идет на улицу и на него никто не чихает в обозримом пространстве, то нет в этом особого смысла в медицинском плане», — объясняет специалист.

По его словам, на человека, который идет по улице или в одиночку занимается в спортзале, вирус сам «не напрыгнет». Он подчеркивает, что вирус передается от других людей на расстоянии меньше двух метров.

«Когда нет рядом никого, то не нужна и маска. Ветром его не принесет», — говорит Давид Лурье.

Как подчеркивает врач, длительное ношение медицинских масок не повлечет никаких негативных последствий для организма. Он говорит, что они несут скорее психологический дискомфорт.

«Маски раздражают. Они чешутся и колются, в них неприятно, они отвлекают. Есть дискомфорт. Он не связан со здоровьем, а с настроением и самочувствием...» — говорит специалист.

Ранее хирург-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Андрей Боклин отмечал, что постоянное ношение медицинской маски может привести к тяжелым патологиям органов дыхания. В частности он предупреждал, что от длительного ношения маски может развиться гипоксия, обострение хронической бронхолегочной патологии, а также астма. Специалист отмечал, что маску и перчатки рекомендуется носить лишь в общественных местах при большом скоплении народа.