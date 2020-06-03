Мантуров назвал главные преимущества России

Москва, 3 июня. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров назвал четыре конкурентных преимущества России.

В интервью РИА Новости глава Минпромторга заявил, что Россию отличают сила духа, наука, природные ресурсы и кадры.

По его словам, сила духа россиян заключается в готовность быстро и эффективно реагировать на возникающие проблемы. С решением самых сложных задач нашей стране, отметил Мантуров, помогает солидный научный потенциал.

«Фундаментальная и прикладная наука — наш козырь, программа импортозамещения это подтвердила», — сказал министр.

Третье преимущество, добавил Мантуров — огромный запас полезных ископаемых и ресурсов, что позволяет держать стоимость электроэнергии и углеводородов на низком уровне и реализовывать масштабные проекты в этой сфере.

Последний козырь, утверждает министр, заключается в человеческом потенциале. Это специалисты, живущие и работающие в России, а также те, кто возвращается в страну из-за рубежа после того, как покинул ее в 90-е годы из-за низких зарплат.

Сегодня, подчеркнул Мантуров, в России есть все, чтобы обеспечить конкурентные преимущества для высококлассных профи — как выпускников вузов, так и тех, кто уже накопил опыт, работая в промышленности и науке.

Напомним, Денис Мантуров — выпускник МГУ, где сегодня заведует кафедрой социальных технологий социологического факультета. Работал в сфере авиаперевозок и авиастроения, возглавлял корпорацию «Оборонпром». С 2012 года занимает пост министра промышленности и торговли РФ.