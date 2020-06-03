Немецкий фотограф рассказал о «магии» жителей России

Москва, 3 июня. В России и россиянах есть какая-то магия. Такое мнение в интервью телеканалу ZDF высказал немецкий фотограф Франк Херфорт.

«Россиян объединяет то, что у них на первом месте стоит семья. Семья для них важнее всего», — отметил Херфорт.

Фотограф развеял миф о том, что россияне — угрюмый и необщительный народ. По его словам, они веселые, открытые и очень гостеприимные.

«В любом случае, Россия – это нечто большее, чем Путин, газ, нефть и стереотипы о водке», — резюмировал немецкий фотограф.

Сам Франк Херфорт счастлив в браке с россиянкой, с которой они воспитывают двоих детей. Недавно он опубликовал фотокнигу «Русские сказки», в которой без слов, лишь одними фотографиями исчерпывающе показывает жизнь простых россиян.

Ранее проживающий на Сахалине японец Сусуму Митани развеял популярные у его соотечественников стереотипы о России. По его словам, сахалинские магазины полны товаров, при этом их ассортимент больше, чем в Японии, а цены — ниже. Он подчеркнул, что в плане внедрения современных технологий в жизнь Россия ничем не отличается от других развитых стран. Митани также опровергнул стереотип о том, что россияне любят крепко выпить. Японец отметил, что многие жители Сахалина не пьют вовсе.