Звезду «Друзей» Мэттью Перри засняли в невменяемом состоянии

Лос-Анджелес, 3 июня. Недавнее фото 50-летнего Мэттью Перри всерьез обеспокоило его поклонников. Друзья актера, боровшегося в течение длительного периода с алкогольной и наркотической зависимостью, опасаются, что он мог вновь сорваться после расставания со своей девушкой Молли Хервиц.

На кадрах Перри предстал в почти невменяемом состоянии — он был дезориентирован и с трудом держался на ногах. При этом он пытался выбраться из машины, однако сумел это сделать лишь благодаря посторонней помощи.

Фанаты считают, что на такое состояние звезды сериала «Друзья» повлияло расставание с актрисой Молли Хервиц. Они начали встречаться в 2018 году и с тех пор казалось, что Мэттью Перри успешно борется с зависимостью. Друзья пары отмечали, что Хервиц оказывала на него исключительно благотворное влияние. Она делала для поддержки Перри все возможное, но вскоре осознала, что не сумеет спасти его, если актер не захочет этого сам.

Недавно сообщалось, что фанатов актера Брэда Питта удивил «запущенный» внешний вид звезды на «шпионских» фотографиях, которые опубликовал таблоид The Daily Mail. На фото 56-летний актер снят на улице города Малибу вместе со своим товарищем, музыкантом из группы Red Hot Chili Peppers Майклом Бэлзари. Автор «компрометирующей» публикации Хайди Паркер написала, что волосы Питта почти достают до плеч и считает, что их корни нуждаются в подкраске.