Мошенники активизировались в Skype для атак на клиентов банков

Москва, 3 июня. Российские банки отмечают рост активности мошенников в Skype для атак на клиентов при помощи методов социальной инженерии.

Как пишет РИА Новости, рост таких атак пришелся на период самоизоляции, что может быть связано с повышением случаев использования Skype из-за карантина.

В службах безопасности банков отмечают, что злоумышленники звонят своим жертвам под видом сотрудников контакт-центров крупных кредитно-финансовых учреждений и «обманным путем» выманивают данные банковских карт и коды, приходящие в СМС.

«Злоумышленники могут действовать как от имени финансовых организаций, так и госорганов, близкого окружения клиента», — говорит замдиректора департамента информационной безопасности банка «ФК Открытие» Илья Сулоев.

В Росбанке отмечают, что сегодня появились новые способы мошенничества, в том числе СМС-рассылки с требованиями об оплате штрафов за нарушение режима изоляции, а также с использование мессенджеров и программ для видеосвязи.

Эксперты подчеркивают, что преступники пытаются применять все доступные средства коммуникации с потенциальными жертвами, не ограничиваясь чем-то одним. В ход идут соцсети, звонки на мобильные, сообщения в мессенджерах и СМС.

«Ожидать спада мошенничества не приходится, так как сегодня осведомленность людей в области информационной безопасности по-прежнему находится на низком уровне», — отметил руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин.

Ранее RT сообщил, что Роспотребнадзор предупредил о новых видах мошенничества в период пандемии — преступники предлагают «уникальные» лекарства, санитарную обработку помещений, проникают к пожилым людям под видом врачей.