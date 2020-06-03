СМИ узнали подробности «совместной» жизни Петросяна и Брухуновой

Москва, 3 июня. Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова не живут вместе, даже после свадьбы они проживают в разных квартирах, сообщает KP.RU.

Брухунова в разговоре с корреспондентом издания категорически отказалась комментировать слухи о появлении ребенка от суррогатной матери. Вопросы на эту тему она назвала хамскими.

Издание связалось с работником бригады дезинфекции, которая проводила антисептическую обработку в элитном жилом комплексе «Садовые кварталы», где поселились Петросян и Брухунова. Выяснилось, что семейная пара владеет двумя квартирами в этой новостройке, которые находятся на одной лестничной клетке.

Охранник жилого комплекса уточнил, что в одной из квартир живет Петросян, а напротив его супруга.

«Зашли сначала в одну квартиру. Там был Петросян, — рассказал сотрудник бригады дезинфекции. — Тут мы увидели пожилого, уставшего, ссутулившегося человека. В своих мыслях, раздумьях. Нас он просто не видел. Поздоровался и выбросил нас из головы».

По словам источника издания, в квартире обстановка была максимально сдержанной, никаких лишних вещей, царила полнейшая чистота.

В квартире напротив, где живет Брухунова, по словам источника, «много чего-то аляпистого, вычурного», «вазочки, штучки, понты, все напоказ».

«Зашли в ванную — я обратил внимание, что зубная щетка электрическая, и только одна. Второй нет. Там даже духа нет Петросяна — ни его халата, ни тапочек, вообще ни одной мужской вещи. Никаких признаков, что он там мог бы жить. Если только зашел и ушел. Чисто женская квартира. И в квартире, где живет Петросян, тоже нет ни одной женской вещи», — поделился сотрудник.

Источник подытожил, что Петросян и Брухунова «несовместимы по образу жизни совершенно». Кроме того, он однозначно отметил, что в доме нет никаких признаков ребенка.

По мнению юриста, знакомого с делами Петросяна, юморист мог женился на Брухуновой, «чтобы иметь под рукой надежное доверенное лицо, на которое можно оформлять свои доходы и не слишком светиться».

Петросян и Елена Степаненко развелись в 2018 году после брака, продлившегося 33 года. Расставание не было мирным — бывшие супруги до сих пор делят имущество в суде. Брухунова родилась в 1989 году в Туле и приехала в Москву получать высшее образование. В столице она стала администратором сайта Степаненко и постепенно сблизилась с Петросяном.

Ранее Брухунова ответила на высказывание одного из ее подписчиков в соцсетях, обвинившего женщину в разрушении брака артиста со Степаненко.