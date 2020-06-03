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Фото Плющенко с «младенцем» на руках заинтриговало подписчиков

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Фото Плющенко с «младенцем» на руках заинтриговало подписчиков

Москва, 3 июня. Известный фигурист Евгений Плющенко и его жена музыкальный продюсер Яна Рудковская продолжают выкладывать в Интернет забавные ролики. Очередное видео подписчики звездной четы назвали «чудесной встречей отца и новорожденного».

На видео Плющенко сидит на стуле около загородного дома и нежно укачивает нечто, завернутое в детское одеяло. Фигурист постоянно наклоняется к импровизированному малышу и даже целует его в лоб.

«Вы первые, кому я это показываю…» — подписал видеозапись Плющенко.

Поклонники были шокированы увиденным, некоторые даже посчитали, что пара обзавелась еще одним ребенком. Однако позже стало ясно, что на руках у спортсмена был домашний питомец по кличке Панчо.

«Это мы после купания! Панчулики после купаши», — пишет фигурист.

Подписчики спортсмена остались восхищены его оригинальностью, а также отметили его любовь к животным.

«Я сначала подумала: Когда уже успели?» — пишет irinairak.

«Гениальный розыгрыш!» — отметила tiana_avgust.

«Как мило я тоже так делаю, и эти глазки благодарности самые прекрасные», — комментирует muravevaalenka.

«Да они же те же детки», — считает nadezhda_russkch.

«Какое милое создание», — восхищается elmirafagilovna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вы первые,кому я это показываю ......

A post shared by Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) on

Ранее Плющенко с Рудковской сняли юмористическое видео для платформы TikTok. На видео запечатлено, как олимпийский чемпион лежит на полу, а его жена в это время находится позади него, двигая ногами в такт мелодии. Создается ощущение, будто это ноги самого Плющенко.

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Источник: Instagram
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