Киркоров сел на колено 88-летнего отца-именинника

Москва, 3 июня. Певец Филипп Киркоров в «детском» костюмчике повторил свое фото с отцом Бедросом, сделанное 50 лет назад.

Таким образом поп-король российской эстрады поздравил родителя с 88-летием, сопроводив публикацию в Instagram теплыми словами.

«Папа, с днем рождения! Сегодня ты словно прокатил меня на машине времени на 50 лет назад и вернул кусочек детства… Это такое счастье! Пусть ощущение счастья будет бесконечным, как и твой красивый возраст — 88 — вечный символ бесконечности!» — написал Киркоров.

Подписчики певца присоединились к поздравлениям.

«Долгих лет замечательному папе. Видео до слез, так трогательно. Живите долго. Пусть ангелы-хранители всегда вас оберегают», — пожелала mila_romanidi_official.

«Какое счастье, что есть папа! Здоровья и радости желаю Бедросу! Трогательно все это», — отметила hiblagerzmava.

«Как можно больше счастливых моментов в жизни испытать вашей прекрасной семье! Долгих лет Бедросу и всем твоим старшим!» — добавил timurhatsaev.

Бедрос Филиппович Киркоров родился в 1932 году в Болгарии и с детства пел в хоре. Советский композитор Арно Бабаджанян услышал молодого человека и пригласил его в Москву заниматься музыкой. В столице СССР Бедрос окончил ГИТИС, записал около 50 песен на радио и пластинку на студии «Мелодия».

Сегодня отец Филиппа Киркорова владеет фермой в Новгородской области и все еще выступает с гастролями.