Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Двухлетний ребенок утонул в искусственном пруду в Подмосковье

39
0 Оставить комментарий

Двухлетний ребенок утонул на дачном участке в Подмосковье

Москва, 3 июня. Двухлетний ребенок погиб, утонув в искусственном пруду на дачном участке в Подмосковье. Трагический инцидент произошел в деревне Новоселки под Клином.

Родители малыша находились в гостях у друзей. Когда они отвлеклись, ребенок пропал.

Оказалось, что ребенок пошел гулять по участку и упал в водоем. Когда его достали из воды, то он был еще живым. Несмотря на все старания медиков, ребенок не выжил.

Ранее сообщалось об обнаружении тела трехлетней девочки в реке Кебь Псковской области. Она пропала еще 23 мая в местном садовом товариществе, к ее поискам подключились спасатели, полиция, волонтеры и местные жители. Погибшего ребенка удалось найти только на пятые сутки поисков.

Новости партнеров

Источник: РЕН-ТВ
Новости партнеров