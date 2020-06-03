Казахстан не намерен вступать в Союзное государство России и Белоруссии

Москва, 3 июня. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у его страны нет планов по присоединению к Союзному государству России и Белоруссии.

«Казахстан активно сотрудничает с Россией и Беларусью как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений (ЕАЭС, ОДКБ, СНГ). У нас нет планов присоединения к Союзному государству России и Беларуси. Приоритетное направление — дальнейшее развитие интеграции в рамках упомянутых организаций», — заявил он в интервью KP.RU.

По словам Токаева, для Казахстана большой интерес представляет усиление потенциала ЕАЭС как экономического союза. По его мнению, ЕАЭС можно превратить в эффективную структуру глобального масштаба, создавая общий рынок товаров, услуг, рабочей силы, усиливая инвестиционную привлекательность государств-участников союза.

Президент Казахстана также добавил, что Россия «была и остается самым близким государством» для граждан его страны.

«Доверие и взаимопонимание между нашими народами складывалось веками, в периоды тяжелых испытаний мы всегда были вместе», — подчеркнул он.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Планировалось создание единого пространства в политической, экономической, военной, таможенной, валютной, юридической, гуманитарной и культурной сферах. Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно объяснял, как он видит процесс создания союза. В частности, в конце февраля он отметил, что Минск «однозначно выступает за реальную интеграцию на классических принципах, которые знает весь мир». При этом, по его словам, не должно быть «понуждения к интеграции».

В начале апреля он заявил, что Минск не отказывается от создания Союзного государства, в том числе от введения единой валюты, передавал RT. Однако, по словам Лукашенко, это должен быть не российский или белорусский рубль, а нейтральная денежная единица.