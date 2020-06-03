Трамп назвал Вашингтон «самым безопасным местом на земле»

Вашингтон, 3 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что 1 июня Вашингтон был «самым безопасным местом на земле». Об этом он написал у себя в Twitter.

«Прошлым вечером Вашингтон был самым безопасным местом на земле», — написал Трамп 2 июня.

Напомним, что в тот день в результате беспорядков был сожжен один полицейский автомобиль, пострадали 2 полицейских, за нарушение общественного порядка были задержаны около 300 демонстрантов.

Пост Трампа появился после многочисленных обвинений в его адрес в том, что накануне он якобы лично отдал приказ разогнать «мирных демонстрантов». Члены Демократической партии в Сенате даже собирались принять резолюцию, которая бы осуждала действия главы государства, однако однопартийцы Трампа из Республиканской партии заблокировали документ.

1 июня после двух ночей беспорядков в Вашингтоне были ужесточены меры безопасности. Стражи правопорядка разогнали демонстрантов недалеко от Белого дома, а президент Дональд Трамп вышел за пределы ограды президентской резиденции и посетил церковь, которую намеревались сжечь протестующие. Трамп отметил, что уважает мирные протесты, но будет подавлять беспорядки.

Ранее стало известно, что глава американской компании Facebook Марк Цукерберг сообщил подчиненным, что считает ряд записей Дональда Трампа в одноименной соцсети «глубоко оскорбительными». При этом Цукерберг не намерен подвергать их цензуре. До этого сообщалось, что президент США назвал участников массовых беспорядков «неудачниками и отбросами».