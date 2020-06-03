Собчак осудила участников беспорядков в США

Москва, 3 июня. Телеведущая Ксения Собчак осудила участников беспорядков, устраивающих погромы в США поле смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом она написала в своем Instagram, подчеркнув, что выступает против расизма и любых форм дискриминации.

«Но кто-нибудь, объясните мне пожалуйста, почему жестокое убийство чернокожего, за которое уже посадили в тюрьму полицейского, заканчивается разграблением магазина в центре Лос-Анджелеса и уничтожением чужой частной собственности?» — задается вопросом теледива.

По мнению Собчак, «любая революция в итоге про это», то есть, протесты, похожие на те, что происходят в наши дни в США, проходят под лозунгом «ешь богатых».

«Если не получилось преуспеть по правилам капиталистического мира, то надо этот мир разрушить. Никто не хочет бороться за то, чтобы не было бедных — это сложно. Бороться за то, чтобы не было богатых — весело и приятно», — добавила телеведущая.

Напомним, массовые беспорядки в США начались после того как в Миннеаполисе полицейские в ходе задержания подозреваемого в подделке чека Флойда нанесли ему смертельную травму, от которой тот скончался в реанимации. Протестующие начали устраивать погромы и поджоги, грабить магазины и вступать в стычки с правоохранителями.

Во многих крупных городах на территории Соединенных Штатов действует комендантский час, для борьбы с протестующими привлечены подразделения американской Нацгвардии. Власти США готовы ввести в действие войска, если того потребует ситуация.