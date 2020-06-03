Онищенко дал совет россиянам, собирающимся за границу

Москва, 3 июня. Гражданам, собирающимся поехать за границу после окончания карантина, стоит сделать тест на антитела к коронавирусу, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Я бы посоветовал нашим гражданам: у нас есть сегодня возможность проверить, есть ли у вас антитела. И если они у вас есть, то вы можете ехать хоть в Нью-Йорк, а если их нет, то я бы даже и в Италию не советовал», — говорит Онищенко.

Напомним, что 1 июня государственные и частные лаборатории начали проводить тестирование россиян на наличие антител к новой коронавирусной инфекции. Благодаря ему станет известно, сколько людей уже переболели коронавирусом, что позволит оценить вероятность второй волны заболеваемости. По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, в столицы ежедневно проводится около 35 тыс. тестов на антитела.

Недавно член комитета Совета Федерации по социальной политике и заслуженный врач РФ Владимир Круглый говорил, что массовое тестирование на антитела к коронавирусу позволит понять, как формируется иммунитет к COVID-19, а также определить, нужна ли вакцина.

Ранее специалисты объяснили, почему некоторые россияне не болеют коронавирусом. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что остающихся невосприимчивыми к опасной инфекции людей можно сравнить с детьми, у которых болезнь протекает достаточно легко.