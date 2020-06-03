Американские СМИ назвали полет B-1B над Черным морем «очевидным сигналом» для России

Вашингтон, 3 июня. Американское издание The Drive написало о полетах стратегических бомбардировщиков США B-1B Lancer над Черным морем в мае. По данным издания, эти самолеты вместе с союзниками отрабатывали применение противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile. Авторы The Drive утверждают, что бомбардировщики B-1B Lancer могут стать «серьезной проблемой для российского флота».

Издание написало, что присутствие американских стратегических бомбардировщиков в Черноморском регионе является «очевидным сигналом» для России, а сами боевые машины могут «представлять особенно серьезную проблему для российского флота».

Согласно информации, опубликованной ранее командованием ВВС США в Европе, два B-1B Lancer в мае выполнили полет над Черным морем. Их сопровождали истребители ряда стран, включая Украину. Сами бомбардировщики вылетели с авиабазы в Южной Дакоте.

Минобороны России подтвердило, что системы ПФО обнаружили американские самолеты над Черным и Балтийским морями. Су-27П и Су-30СМ ВКС России приблизились к бомбардировщикам ВВС США и, держась на безопасном расстоянии, сопровождали их, пока те не изменили курс. В Минобороны РФ сообщили, что полеты российских самолетов проходили строго в соответствии с международными правилами. По данным оборонного ведомства, «экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировали их как самолеты стратегической авиации В-1В, после чего американские бомбардировщики изменили направление полета от государственной границы РФ», пишет газета «Известия».

Позднее в Сети появилось видео перехвата российскими истребителями самолетов американской авиации.