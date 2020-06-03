Климкин предрек конец «национальной идее» об «освобождении» Крыма

Москва, 3 июня. Обсуждение киевскими политиками вопроса о возобновлении поставок воды в Крым является концом «национальной идеи» об «освобождении» полуострова, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Это я вам абсолютно ответственно говорю. Потому только враги Украины и коллаборанты могут об этом говорить, точка», — заявил Климкин в эфире телеканала ICTV, говоря о поставках воды на российский полуостров.

Отметим, еще в марте Климкин на своей странице в Facebook подчеркивал, что после восстановления подачи воды в Крым «формальное непризнание оккупации останется, но санкции постепенно снимут». По его мнению, в таком случае «статус Крыма будет приравниваться к статусу балтийских стран в СССР: оккупацию не признаем, но все остальное — пожалуйста».

Экс-министр подчеркнул тогда, что подача Украиной воды в Крым означает окончательное решение судьбы полуострова в пользу России.

Украина прекратила поставку днепровской воды в Крым после воссоединения полуострова с Россией. В начале марта 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал прекратить «спекуляции и домыслы» по поводу возможного возобновления поставок воды из Днепра в Крым. Таким образом, он подтвердил, что Киев не собирается прекращать водную блокаду.

Крымско-татарский общественник, депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев заявил ранее, что ООН должна отреагировать на водную блокаду Крыма со стороны Украины, поскольку ситуация противоречит нормам международного права. При этом Мусаев добавил, что данный вопрос необходимо решать с учетом того, что полуостров является российской территорией.