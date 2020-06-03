Эксперты рассказали, работникам каких сфер грозит сокращение

Москва, 3 июня. Исследование экспертов портала hh.ru показало, что в ближайшие шесть месяцев более трети российских компаний планируют сократить в среднем 16% своих сотрудников.

Как пишут «Известия», половина компаний в РФ уже провела оптимизацию, отказавшись примерно от каждого пятого работника. Более 50% работодателей сообщили о сокращении фонда оплаты труда, зарплата выросла лишь в каждой десятой фирме. Пресс-служба Минтруда сообщает, что в ближайшее время без работы могут остаться около 280 тысяч человек, но реальная ситуация будет зависеть от внедряемых в стране мер поддержки.

По мнению доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого потенциала» РЭУ имени Плеханова Фариды Мирзабалаевой, попасть под сокращение рискуют, в первую очередь, работники сферы услуг — гостиничного хозяйства, розничной торговли, салонов красоты и так далее. В «группе риска» также офисные сотрудники, отметила эксперт.

Наиболее стабильное положение — у работников бюджетной сферы. Это учителя, врачи, госслужащие. Также шансов остаться без работы мало у сотрудников предприятий непрерывного цикла, на которых не идет речь о сокращении масштабов производства.

Генеральный секретарь совета «Деловой России» Алим Бишенов считает, что во многих случаях работодатели могут прибегать к «мягкому» варианту экономии на персонале. Речь идет о переводе работников на сокращенный рабочий день с пропорциональным снижением зарплаты.

Согласно данным официальной статистики, число обратившихся в службы занятости россиян в апреле 2020 года выросло с 727 тысяч до 1,3 миллиона человек. Большинство из них получают пособие по безработице. Число обращений за такой мерой поддержки возросло после того, как власти на фоне пандемии приняли решение об увеличении размера выплат.