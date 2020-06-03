Боярский напугал поклонников своим изможденным видом

Санкт-Петербург, 3 июня. Михаил Боярский записал обращение к поклонникам, в котором призвал неравнодушных оказать помощь сыновьям музыкантов Симфонического оркестра Ленинградской области. У детей выявлена редкая генетическая патология, счет идет буквально на дни.

«У нашего коллеги-музыканта в семье большое горе. Его двум мальчикам пяти- и трехлетнего возраста поставлен смертельный диагноз — адренолейкодистрофия», — сообщил Боярский.

По его словам, сделать сложную операцию, можно только за рубежом. Сейчас состояние здоровья детей ухудшается с каждым днем.

На трансплантацию костного мозга детям требуется около 60 млн рублей. В сборе средств помогают такие знаменитости, как Анна Семенович, Алексей Воробьев и другие. Но именно видеообращение Боярского вызвало наибольший отклик у интернет-пользователей. Подписчики благодарят артиста за то, что он не остался в стороне.

Вместе с тем некоторые обратили внимание и на внешний вид самого Михаила Боярского. Похудевший артист выглядел очень изможденным и был практически неузнаваем.

«Что случилось с Боярским за время карантина? Остались кожа да кости», — пишут в группе «НеМалахов».

Ранее 70-летний артист заявлял, что «пока еще» сам передвигается и способен носить на руках своих внуков, ходить в аптеку. По его словам, сейчас он проводит режим самоизоляции на даче и уделяет все свободное время семье. Он признается, что дожил до того момента, когда основную радость ему доставляет общение с внуками. Также он отмечал, что на время карантина он сменил профессию — стал водителем для своей жены, актрисы Ларисы Луппиан.