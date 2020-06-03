Боярский напугал поклонников своим изможденным видом

Санкт-Петербург, 3 июня. Михаил Боярский записал обращение к поклонникам, в котором призвал неравнодушных оказать помощь сыновьям музыкантов Симфонического оркестра Ленинградской области. У детей выявлена редкая генетическая патология, счет идет буквально на дни.
«У нашего коллеги-музыканта в семье большое горе. Его двум мальчикам пяти- и трехлетнего возраста поставлен смертельный диагноз — адренолейкодистрофия», — сообщил Боярский.
По его словам, сделать сложную операцию, можно только за рубежом. Сейчас состояние здоровья детей ухудшается с каждым днем.
На трансплантацию костного мозга детям требуется около 60 млн рублей. В сборе средств помогают такие знаменитости, как Анна Семенович, Алексей Воробьев и другие. Но именно видеообращение Боярского вызвало наибольший отклик у интернет-пользователей. Подписчики благодарят артиста за то, что он не остался в стороне.
Вместе с тем некоторые обратили внимание и на внешний вид самого Михаила Боярского. Похудевший артист выглядел очень изможденным и был практически неузнаваем.
«Что случилось с Боярским за время карантина? Остались кожа да кости», — пишут в группе «НеМалахов».
Не смог пройти мимо нашей беды чудесный человек и великий актёр МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ БОЯРСКИЙ. Спасибо ему за его чувствующее ,доброе сердце, за отзывчивость и милосердие, за его столь же прекрасные человеческие качества, как и его прекрасные роли. Низкий поклон нашему Д’АРТАНЬЯНУ! Здоровья Вам ,удачи ,радости и новых прекрасных ролей. Мы все Вас любим,Дорогой Михаил Сергеевич! Спасибо Вашей чудесной дочери за участие???????? @boyarskiy_official #helpbotvins
Ранее 70-летний артист заявлял, что «пока еще» сам передвигается и способен носить на руках своих внуков, ходить в аптеку. По его словам, сейчас он проводит режим самоизоляции на даче и уделяет все свободное время семье. Он признается, что дожил до того момента, когда основную радость ему доставляет общение с внуками. Также он отмечал, что на время карантина он сменил профессию — стал водителем для своей жены, актрисы Ларисы Луппиан.