Макгрегор показал фанатам, как ест пчел

Дублин, 3 июня. Боец смешанных единоборств Конон Макгрегор опубликовал в своем Instagram видео, на котором он ест пчел. Ролик был выложен в stories его аккаунта.

В ролике Макгрегор открыл банку с сушеными пчелами и съел несколько насекомых. Короткое видео вызвало у его подписчиков массу вопросов.

«Зачем он это сделал? Это ирландский деликатес?» — задался вопросом один из фанатов.

В прошлом месяце Макгрегор пожелал выздоровления отцу чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу, попавшему в больницу с подозрением на коронавирус. О состоянии отца Нурмагомедова ранее сообщала газета «Известия». На счету Макгрегора 26 поединков, из которых он выиграл 22, а в четырех потерпел поражение. Нурмагомедов провел 28 боев и одержал 28 побед. Хабиб Нурмагомедов осенью 2018 года одержал победу в поединке с Конором Макгрегором, бой сопровождался многочисленными скандалами. Ирландский спортсмен неоднократно выражал желание взять реванш.

После боя Нурмагомедов выпрыгнул за ограду октагона и стал участником небольшой потасовки. Атлетическая комиссия штата Невада заморозила выплату Нурмагомедову гонорара до окончания расследования. После поединка россиянин извинился за свое поведение, добавив, что на потасовку его спровоцировали неоднократные оскорбления команды ирландца.

Сам Макгрегор ранее рассказывал, что хотел бы попробовать себя в следующей весовой категории и попробовать свои силы в поединке с Хорхе Масвидалем, с Камару Усманом или Колби Ковингтоном.