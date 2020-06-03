Симоньян высказалась насчет нападения полицейских на журналистов в США

Москва, 3 июня. Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что «подумает» об обращении в суд из-за нападений на журналистов агентства в США.

По словам Симоньян, нападение американских полицейских на журналистов едва ли можно назвать ошибкой, поскольку те громко заявляли, что являются представителями прессы.

«За три дня американская полиция дважды напала на журналистов нашего агентства — корреспондента РИА Новости в Миннеаполисе и продюсера Sputnik в Вашингтоне. Оба раза журналисты показывали пресс-карты и громко кричали, что они — пресса. Такое случалось и с коллегами из американских СМИ. В правовом государстве мы бы, конечно, подали в суд. Но в современной Америке нет оснований считать, что он поведет себя лучше, чем полиция. Хотя мы подумаем», — приводит ее слова РИА Новости.

В воскресенье корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, работавший на улицах Миннеаполиса, получил от полицейских струю перцового газа в лицо. Во вторник продюсер Sputnik Николь Руссел была ранена резиновыми пулями у Белого дома в Вашингтоне. Агентство подчеркивает, что в обоих случаях американские «стражи порядка» действовали целенаправленно, зная, что перед ними журналисты.

Российское посольство в США направило ноту в Госдепартамент. В ОБСЕ призвали власти Соединенных Штатов обеспечить безопасную работу журналистов, освещающих протесты.

Массовые беспорядки вспыхнули в США на минувшей неделе после того как полицейские в ходе задержания нанесли смертельную травму афроамериканцу Джорджу Флойду, который позже скончался в реанимации.

Как пишет RT, глава Белого дома Дональд Трамп готовится направить на подавление беспорядков армейские части.