Немецкое СМИ рассказало, что Маск «подсмотрел у русских»

Берлин, 3 июня. Основатель компании SpaceX Илон Маск перенял у России концепцию раздельной доставки людей и грузов к Международной космической станции, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Издание отмечает, что в «постшаттловской» концепции Соединенных Штатов принципиально изменилось отношение к доставке грузов и астронавтов к МКС.

«Принципиально иначе (и принцип подсмотрен у русских) в новой «постшаттловской» концепции американцев предусмотрено разделение перевозки людей и материалов», — сообщает издание, напоминая, что ранее челноки должны были доставлять тонны материалов и более 20 членов экипажа.

Авторы отметили, что в РФ изначально делали ставку на раздельные старты грузовых космических кораблей и пилотируемых.

Однако, как пишет издание, у Маска есть еще одна причина придерживаться такой схемы. SpaceX в среднесрочной перспективе собирается доставлять на МКС не только астронавтов, но и туристов. SpaceX уже объявила о первых таких полетах — включая пребывание на МКС — к 2021 году. В настоящее время стоимость места в пилотируемом корабле оценивается в 55 млн долларов.

«Впрочем, и здесь первопроходцами стали именно русские, которые «прокатили» до МКС туриста Денниса Тито еще в 2001 году», — подчеркивает немецкое издание.

В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном был успешно запущен с мыса Канаверал во Флориде. Корабль состыковался с МКС в автоматическом режиме 31 мая в 17.17 по московскому времени.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4 — NASA (@NASA) May 31, 2020

С 2011 года астронавты NASA летают к МКС на российских кораблях «Союз». Старт Crew Dragon стал для США первым запуском человека в космос за последние девять лет, передавали «Известия».

Ранее Маск прокомментировал запуск Crew Dragon, отметив, что «батут работает». Таким образом он отреагировал на высказывание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что США придется запускать своих астронавтов в космос на батуте из-за введенных против российской космической отрасли санкций.