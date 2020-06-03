Онищенко оценил возможность тотальной вакцинации в России

Москва, 3 июня. Тотальная вакцинация населения от коронавируса проводиться не будет, прививку стоит делать людям из группы риска, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Если вакцинация и будет, то она будет прежде всего у группы риска по медицинским показаниям <...> Затем по профессиональному признаку. Научной необходимости в тотальной вакцинации нет», — говорит Онищенко.

По его словам, он как специалист не видит в этом смысла, но подчеркивает, что это его субъективная точка зрения.

Ранее Геннадий Онищенко отмечал, что маску и перчатки в период пандемии необходимо надевать перед выходом из квартиры, чтобы снизить риски заражения коронавирусом. Он назвал подъезд самым «забытым» местом с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий. И подчеркнул, что в этой части здания, как правило, почти нет инсоляции, поэтому вирус может сохраняться достаточно долго.

Недавно сообщалось, что в Минобороны РФ отобрали добровольцев для клинических испытаний отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции. В числе 50 добровольцев из числа военнослужащих есть 5 женщин, которые решили принять участие в апробации современного препарата.