МИД Франции объяснил, от чего зависит возвращение России в G7

Париж, 3 июня. Представитель МИД Франции заявил, что решение об участии России в проведении саммита G7 должно приниматься всеми членами этого формата в соответствии с реализацией минских договорённостей.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, во время телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина американский лидер упомянул о своей идее провести саммит G7 в сентябре с участием глав России, Индии, Австралии и Южной Кореи.

«Решение о Российской Федерации было принято в 2014 году [странами] G7. Аналогичным образом любое новое решение должно быть принято по общему согласию стран G7 в свете реализации минских соглашений», — заявил представитель МИД Франции, комментируя озвученную Трампом инициативу.

Отметим, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ранее отмечал, что появление «Большой двадцатки» (G20) стало следствием признания того, что G7 больше не может решать важные вопросы. Он назвал G20 работоспособной организацией, особенно в ситуации, когда развивающиеся страны недовольны отсутствием прогресса в преобразовании Совета Безопасности Организации объединенных наций.

Президент России Владимир Путин в прошлом году отметил, что Москва не исключает возобновления формата G8, однако, по его словам, это не является самоцелью.