Немецкий политолог Рар развеял надежды Украины на поддержку со стороны Германии

Берлин, 3 июня. Германия не намерена официально поддерживать Украину, так как хочет нормализации отношений с Россией, заявил немецкий политолог Александр Рар.

По словам Рара, тема Украины отошла для Запада на второй план из-за пандемии коронавируса. Он говорит, что перезагрузка повестки в очередной раз поднимает забытые вопросы о вхождения Украины в НАТО, но рассчитывать на поддержку ФРГ Киеву не стоит, так как в руководстве Германии не желают провоцировать РФ.

«Хотя говорят, что надо защищать Украину от «агрессора», в то же самое время Германия подчеркивает, что не будет делать это официально, так как в первую очередь заинтересована в нормализации отношений с Россией», — заявил Рар.

Политолог подчеркивает, что основной задачей Германии и Франции в роли европейских гарантов Минских соглашений является соблюдение баланса между интересами Москвы и Киева. Рар говорит, что однозначная поддержка какой-либо стороны подорвет доверие противоположной. По его словам, если Берлин поддержит Украину, то Россия выйдет из Минского процесса, а если поддержит РФ, то Киев привлечет к переговорам США, а этого в Европе никто не хочет.

Он отмечает, что внутри Германии существует раскол в отношении Украины. Часть немецких политиков требует жестко отстаивать интересы Киева с возможным привлечением США. Другая «очень сильная» часть нацелена на компромисс по Донбассу с акцентом на восстановление ДНР и ЛНР с финансовой помощью от немецких компаний.

Ранее глава МИД Украины в ходе встречи с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявил, что Украина не будет вести переговоры с представителями Донецкой и Луганской народных республик. До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что Киев намерен изменить формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.