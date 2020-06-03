Цукерберг назвал оскорбительными записи Трампа в Facebook

Нью-Йорк, 3 июня. Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг сообщил подчиненным, что считает ряд записей президента США Дональда Трампа в одноименной соцсети оскорбительными, но не намерен подвергать их цензуре.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal. Издание сообщает, что Цукерберг высказал свою позицию в ходе встречи с сотрудниками Facebook, многие из которых ранее протестовали относительно позиции руководства компании по поводу записей Трампа, посвященных беспорядкам в США. Глава Facebook, утверждает газета, заявил, что считает многие записи американского президента «глубоко оскорбительными». Вместе с тем он сказал, что частные компании не должны брать на себя надзорные функции и указывать на нарушения со стороны политиков.

По данным издания, многие подчиненные Цукерберга оказались не удовлетворены результатами встречи с руководителей и выразили свое несогласие с его мнением.

Ранее твит Трампа о беспорядках в Миннеаполисе, где продолжаются массовые протесты, был помечен Twitter как нарушающий запрет на оправдание насилия. В своей записи глава Белого дома назвал участников погромов «бандитами» и предупредил, что в случае каких-либо осложнений федеральные американские власти возьмут ситуацию под свой контроль.

«Когда начинаются грабежи, начинается и стрельба», — подчеркнул Трамп.

Массовые беспорядки в США вспыхнули после того как в ходе задержания полицейские нанесли смертельную травму афроамериканцу Джорджу Флойду. Судмедэкспертиза подтвердила, что мужчина погиб от удушения. Протесты охватили практически все крупные американские города, есть жертвы. Для борьбы с демонстрантами, совершающими грабежи и поджоги, привлечены подразделения Национальной гвардии.

Ранее RT сообщил, что Трамп назвал участников беспорядков «неудачниками и отбросами».