Королева вступилась за «бедствующего» Тарзана

Москва, 3 июня. Певица Наташа Королева вступилась за своего супруга Сергея Глушко (Тарзан), оказавшегося в центре скандала после неосторожной фразы о безденежье во время пандемии.

Напомним, ранее Тарзан заявил СМИ, что пандемия и ограничительные меры сильно ударили по семейному бюджету, и его семья столкнулась с нехваткой денег. При этом он подчеркнул, что артисты не получают ни копейки, «в отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и получают пенсию».

Королева в интервью «Собеседнику» заявила, что ее супруг никогда ничего подобного не говорил. По ее словам, ему позвонила некая девушка, представившись журналисткой. Однако Глушко с ней разговаривать отказался.

«То ли эта девушка обиделась на Сергея из-за того, что он не дал интервью, то ли существует какой-то план, направленный на то, чтобы мочить известных артистов, я не знаю. Но той девушке, которая звонила моему мужу, должно быть сейчас очень стыдно. <…> По человеку просто прошлись катком!» — сообщила Королева.

По словам певицы, они с Тарзаном привыкли безвозмездно помогать нуждающимся, а не прибедняться, участвовали в нескольких благотворительных акциях в поддержку врачей. А сам Глушко ранее помог деньгами знакомым артистам.

Королева также вступилась и за продюсера Иосифа Пригожина, который попал под шквал критики за поддержку Тарзана.

«Он зрит в корень и видит все проблемы индустрии. А еще Йося молодец, потому что когда журналисты позвонили ему и сообщили «А вот тут Тарзан позавидовал пенсионерам и сказал, что артистам кушать нечего!», он как нормальный пацан сказал, что проблема действительно существует», — добавила певица.

Напомним, слова Пригожина о нехватки денег высмеял музыкант Сергей Шнуров. Пригожин попытался вступить в полемику с музыкантом, однако вновь нарвался на критику со стороны солиста «Ленинграда». Позднее продюсер пообещал солисту «Ленинграда» «мужской разговор». Шнуров же опубликовал колонку, в которой детально разъяснил, почему «обедневших» звезд не поддерживают их же поклонники, и как в общем устроен российский шоу-бизнес.

Во вторник Медиагруппа «Патриот» провела онлайн-эфир на тему «Голодает ли российский шоу-бизнес?». «Схватку» Пригожина и Шнурова рассудили Юрий Лоза, Андрей Панин, Никос Сафронов и Родион Газманов.