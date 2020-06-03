Саакашвили вышел из себя после вопроса о «конкретных делах» и послал всех к черту

Киев, 3 июня. На Украине прошла онлайн-встреча с представителями бизнеса, которую организовал глава Исполнительного совета реформ Михаил Саакашвили. Отвечая на вопросы одного из ее участников, Саакашвили вышел из себя.

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области получил вопрос, в котором его спрашивали, когда можно будет увидеть «конкретные дела» в сфере реформ. Саакашвили резко ответил, что ему надоели подобные упреки, а украинцы, если хотят изменений в стране, должны начать делать что-то сами.

«А когда у вас будут дела конкретные?» Что значит дела конкретные? Пошли все к черту, кто так думает. Надоело мне это… мол назначили, когда будут дела. Сами шевелите руками, все в ваших руках. К чертовой матери! Сколько можно [говорить]: «Мы так надеялись, а он разочаровал». А может, вы сами пошевелитесь?» — экспрессивно сказал политик во время онлайн-встречи.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко пригласил в 2015 году Михаила Саакашвили на Украину, предоставив ему гражданство, и назначил губернатором Одесской области. Однако спустя два года Саакашвили лишили гражданства, и он покинул Украину. Владимир Зеленский, став президентом Украины, восстановил гражданство экс-главы Одесской области, в мае 2020 года назначил его главой исполнительного комитета реформ. Ранее украинский политолог Вадим Карасев заявил, что попытки вернуть в политику Саакашвили говорят о крахе пропрезидентской партии «Слуга народа».