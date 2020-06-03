Украинскую журналистку избили во время протестов в США

Киев, 3 июня. Украинский журналист Кристина Шевченко, снимавшая видеосюжет о протестных акциях для «Голоса Америки», подверглась нападению со стороны демонстрантов. Об этом Шевченко сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, один из протестующих нанес ей удар кулаком в голову во время съемки репортажа. После этого демонстрант попытался отобрать видеокамеру. Его удалось снять на видео.

«Около 10 минут никто не трогал, а потом момент — и в глазах потемнело от удара кулаком в темя. Я потеряла сознание на несколько секунд и упала. Штатив с камерой также упали мне на стопу. Я начала кричать, что я пресса, и мне удалось встать на одну ногу», — рассказывает Кристина Шевченко.

В итоге медики диагностировали у нее перелом двух пальцев на ноге и легкую травму головы. По словам украинского журналиста, сотрудников правоохранительных органов во время нападения рядом не было.

Как отмечает Шевченко, в больнице, куда она была госпитализирована, находилось множество людей с акций протеста, которые были травмированы кирпичами или осколками. Медики не успевали обслуживать всех пострадавших.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал происходящие в стране беспорядки «внутренним терроризмом» и пообещал мобилизовать все военные и гражданские ресурсы для прекращения столкновений. Он сообщил, что нападению вандалов подверглись мемориал Линкольна и мемориал Второй мировой войны.