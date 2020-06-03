Бегство пьяного украинского военного в Крым попало на видео

Москва, 3 июня. Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым опубликовало видео задержания украинского военного Евгения Добринского, который пересек государственную границу в состоянии опьянения.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как Добринский, шатаясь, идет по железнодорожным путям, разговаривая с кем-то по телефону. Затем он поднимает руки, демонстрируя, что не вооружен, после чего садится на рельсы. В этот момент к нему подходят российские пограничники, которые уводят подвыпившего солдата с собой.

Ранее в ФСБ сообщили, что украинский военный незаконно пересек российскую границу, находясь в состоянии опьянения. В ходе личного досмотра при нем было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, предположительно являющееся наркотическим. Зелье отправили на экспертизу.

Позже нарушитель пояснил, что служит в Десантно-штурмовых войсках Украины. Несколько месяцев назад его подразделение было направлено в Херсонскую область для охраны границы с Крымским полуостровом. По словам Добринского, в свой выходной он выпивал с местными жителями, после чего решил совершить прогулку на территорию сопредельного государства.

«Дошел до моста. Идя по дамбе, спускался к воде, садился на рельсы. Увидел двух вооруженных людей. Помахал им рукой и сказал: «Привет, не стреляйте, я пришел с миром». Они пришли и меня задержали», — пояснил нарушитель.

Накануне в Киеве признали, что выдвинутая ранее версия о якобы похищении солдата российскими военными безосновательна. В СБУ предположили, что Добринский мог самовольно сбежать в Крым после конфликта и убийства сослуживца.